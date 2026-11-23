Vor Jahren in Grainger eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Grainger-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 224,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,445 Grainger-Aktien. Die gehaltenen Grainger-Anteile wären am 20.11.2026 604,29 USD wert, da der Schlussstand 1 357,35 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 504,29 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Grainger belief sich jüngst auf 63,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at