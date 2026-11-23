Grainger Aktie
WKN: 857498 / ISIN: US3848021040
|Lukrative Grainger-Investition?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Grainger-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 224,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,445 Grainger-Aktien. Die gehaltenen Grainger-Anteile wären am 20.11.2026 604,29 USD wert, da der Schlussstand 1 357,35 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 504,29 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Grainger belief sich jüngst auf 63,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
Analysen zu Grainger Inc., W.W.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grainger Inc., W.W.
|1 272,00
|2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.