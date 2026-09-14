S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grainger-Aktie Investoren gebracht.

Die Grainger-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 696,26 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grainger-Aktie investiert, befänden sich nun 14,362 Grainger-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 1 280,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 383,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83,84 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Grainger eine Börsenbewertung in Höhe von 60,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at