S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Grainger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Grainger-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Grainger-Aktie bei 436,32 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Grainger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,292 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 1 330,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 049,83 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 204,98 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Grainger einen Börsenwert von 62,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at