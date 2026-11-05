S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Halliburton-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Halliburton-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Halliburton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 405,022 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 365,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Halliburton belief sich zuletzt auf 28,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at