Halliburton Aktie

Halliburton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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Rentable Halliburton-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Halliburton gewesen.

Am 27.08.2025 wurde das Halliburton-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Halliburton-Aktie betrug an diesem Tag 22,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Halliburton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,843 Halliburton-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 34,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 544,39 USD wert. Damit wäre die Investition 54,44 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Halliburton betrug jüngst 28,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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