Hartford Financial Services Group Aktie

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WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

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Hartford Financial Services Group-Investment 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hartford Financial Services Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Hartford Financial Services Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Hartford Financial Services Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Hartford Financial Services Group-Anteile betrug an diesem Tag 73,33 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,637 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hartford Financial Services Group-Papiers auf 133,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 827,22 USD wert. Damit wäre die Investition 82,72 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Hartford Financial Services Group zuletzt 35,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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