Investoren, die vor Jahren in Hartford Financial Services Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Hartford Financial Services Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,00 USD wert. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,083 Hartford Financial Services Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,08 USD, da sich der Wert eines Hartford Financial Services Group-Papiers am 20.11.2026 auf 136,84 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 285,08 USD, was einer positiven Performance von 185,08 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Hartford Financial Services Group betrug jüngst 36,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at