S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hartford Financial Services Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hartford Financial Services Group-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Hartford Financial Services Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 124,18 USD. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,805 Hartford Financial Services Group-Aktien. Die gehaltenen Hartford Financial Services Group-Aktien wären am 30.10.2026 106,77 USD wert, da der Schlussstand 132,59 USD betrug. Damit wäre die Investition um 6,77 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group belief sich zuletzt auf 35,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at