Hartford Financial Services Group Aktie
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
|Hartford Financial Services Group-Performance
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hartford Financial Services Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Hartford Financial Services Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 124,18 USD. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,805 Hartford Financial Services Group-Aktien. Die gehaltenen Hartford Financial Services Group-Aktien wären am 30.10.2026 106,77 USD wert, da der Schlussstand 132,59 USD betrug. Damit wäre die Investition um 6,77 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group belief sich zuletzt auf 35,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hartford Financial Services Group Inc.
Analysen zu Hartford Financial Services Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Hartford Financial Services Group Inc.
|118,20
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.