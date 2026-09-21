S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Hartford Financial Services Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hartford Financial Services Group-Aktie an diesem Tag 67,82 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Hartford Financial Services Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,474 Hartford Financial Services Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 131,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194,47 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 194,47 USD entspricht einer Performance von +94,47 Prozent.

Hartford Financial Services Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at