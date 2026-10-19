Hartford Financial Services Group Aktie

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WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

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Performance unter der Lupe 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hartford Financial Services Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Hartford Financial Services Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Hartford Financial Services Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,34 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,824 Hartford Financial Services Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 1 867,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135,12 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 86,78 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group bezifferte sich zuletzt auf 36,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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