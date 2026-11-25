Wer vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2021 wurden Hasbro-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 99,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Hasbro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,058 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 112,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 128,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,89 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Hasbro zuletzt 15,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at