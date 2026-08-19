Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Hasbro-Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Hasbro-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hasbro-Aktie betrug an diesem Tag 80,05 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 124,922 Hasbro-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 741,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,41 Prozent.
Hasbro wurde am Markt mit 13,48 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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