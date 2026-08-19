S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Hasbro eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Hasbro-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hasbro-Aktie betrug an diesem Tag 80,05 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 124,922 Hasbro-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 741,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,41 Prozent.

Hasbro wurde am Markt mit 13,48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at