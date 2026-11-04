Hasbro Aktie

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WKN: 859888 / ISIN: US4180561072

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Profitables Hasbro-Investment? 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Hasbro-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.11.2016 wurde die Hasbro-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,327 Hasbro-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hasbro-Papiers auf 117,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 454,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,43 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Hasbro betrug jüngst 16,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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