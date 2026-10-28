Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Lohnende Hasbro-Anlage?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 5 Jahren eingebracht
Die Hasbro-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Hasbro-Aktie an diesem Tag bei 96,59 USD. Bei einem Hasbro-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,035 Hasbro-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hasbro-Papiers auf 118,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,51 Prozent gesteigert.
Alle Hasbro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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