S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Hasbro-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Hasbro-Aktie an diesem Tag bei 96,59 USD. Bei einem Hasbro-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,035 Hasbro-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hasbro-Papiers auf 118,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,51 Prozent gesteigert.

Alle Hasbro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at