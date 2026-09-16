Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Profitables Hasbro-Investment?
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Hasbro-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 74,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hasbro-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,339 Hasbro-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 120,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,78 Prozent.
Hasbro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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