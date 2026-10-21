Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Profitable Hasbro-Investition?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hasbro-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Hasbro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Hasbro-Anteile bei 56,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Hasbro-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,380 Hasbro-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 19 536,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,36 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Hasbro belief sich zuletzt auf 13,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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