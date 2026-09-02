Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Hasbro-Investition im Blick
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hasbro-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hasbro-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 98,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Hasbro-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,107 Hasbro-Aktien. Die gehaltenen Hasbro-Aktien wären am 01.09.2026 941,99 USD wert, da der Schlussstand 93,20 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 5,80 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Hasbro eine Börsenbewertung in Höhe von 13,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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