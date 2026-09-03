S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HCA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HCA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das HCA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 280,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die HCA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,561 Anteile im Depot. Die gehaltenen HCA-Anteile wären am 02.09.2026 1 431,79 USD wert, da der Schlussstand 402,06 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,18 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für HCA eine Börsenbewertung in Höhe von 89,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at