HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|Lukrative HCA-Investition?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das HCA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das HCA-Papier bei 405,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die HCA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,247 Anteilen. Die gehaltenen HCA-Aktien wären am 26.08.2026 105,46 USD wert, da der Schlussstand 427,16 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,46 Prozent.
Der Börsenwert von HCA belief sich zuletzt auf 92,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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