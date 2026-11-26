HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|Lukratives HCA-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HCA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HCA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des HCA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 252,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die HCA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,965 HCA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 491,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 947,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,71 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte HCA einen Börsenwert von 100,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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