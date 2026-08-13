HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
|HCA-Anlage im Blick
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das HCA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 242,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,116 HCA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 1 706,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 414,59 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 70,63 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HCA bezifferte sich zuletzt auf 89,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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