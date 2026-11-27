So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Healthpeak Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Healthpeak Properties-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,22 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,488 Healthpeak Properties-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 113,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,71 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 113,67 USD entspricht einer Performance von +13,67 Prozent.

Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 14,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at