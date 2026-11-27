Healthpeak Properties Aktie
WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030
|Healthpeak Properties-Anlage im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Healthpeak Properties-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,22 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,488 Healthpeak Properties-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 113,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,71 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 113,67 USD entspricht einer Performance von +13,67 Prozent.
Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 14,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Healthpeak Properties Inc Registered Shs
Analysen zu Healthpeak Properties Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Healthpeak Properties Inc Registered Shs
|19,09
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.