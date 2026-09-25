Healthpeak Properties Aktie

Healthpeak Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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Profitable Healthpeak Properties-Investition? 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Healthpeak Properties von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Healthpeak Properties-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Healthpeak Properties-Anteile bei 35,86 USD. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,788 Healthpeak Properties-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 20,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56,52 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 43,48 Prozent.

Alle Healthpeak Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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