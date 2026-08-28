Healthpeak Properties Aktie

Healthpeak Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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Rentables Healthpeak Properties-Investment? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien verlieren können.

Healthpeak Properties-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 35,37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 282,731 Healthpeak Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 21,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 999,55 USD wert. Mit einer Performance von -40,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Healthpeak Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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