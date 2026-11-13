Healthpeak Properties Aktie

Healthpeak Properties ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Healthpeak Properties-Investition? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Healthpeak Properties gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Healthpeak Properties-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Healthpeak Properties-Aktie letztlich bei 33,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Healthpeak Properties-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,577 Healthpeak Properties-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 20,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 595,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,49 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Healthpeak Properties eine Marktkapitalisierung von 14,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Healthpeak Properties Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Healthpeak Properties Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Healthpeak Properties Inc Registered Shs 18,11 -0,28% Healthpeak Properties Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen