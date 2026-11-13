Healthpeak Properties Aktie
WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030
|Lukrative Healthpeak Properties-Investition?
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Healthpeak Properties-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Healthpeak Properties-Aktie letztlich bei 33,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Healthpeak Properties-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,577 Healthpeak Properties-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 20,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 595,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,49 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Healthpeak Properties eine Marktkapitalisierung von 14,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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