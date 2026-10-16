S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.10.2021 wurde das Healthpeak Properties-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34,64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,887 Healthpeak Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 18,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,27 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Healthpeak Properties einen Börsenwert von 12,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at