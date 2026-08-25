Hershey Aktie

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WKN: 851297 / ISIN: US4278661081

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Profitabler Hershey-Einstieg? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hershey-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Hershey-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hershey-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hershey-Papier bei 175,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Hershey-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,695 Hershey-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (189,94 USD), wäre die Investition nun 1 081,66 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,17 Prozent gestiegen.

Alle Hershey-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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