S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hershey von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hershey-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Hershey-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hershey-Anteile betrug an diesem Tag 94,64 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hershey-Aktie investiert, befänden sich nun 1,057 Hershey-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hershey-Aktie auf 164,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73,72 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Hershey eine Marktkapitalisierung von 33,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at