Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
|Frühes Investment
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hershey von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Hershey-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Hershey-Aktie bei 187,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hershey-Aktie investiert, befänden sich nun 0,533 Hershey-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 92,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173,15 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,67 Prozent.
Insgesamt war Hershey zuletzt 34,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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