S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hershey-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hershey-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Hershey-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 99,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Hershey-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,462 Hershey-Aktien. Die gehaltenen Hershey-Aktien wären am 31.08.2026 17 702,43 USD wert, da der Schlussstand 176,21 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,02 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Hershey betrug jüngst 35,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at