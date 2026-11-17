Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
|Frühe Anlage
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hershey-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die Hershey-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hershey-Papier an diesem Tag 179,30 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hershey-Aktie investiert, befänden sich nun 5,577 Hershey-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 975,29 USD, da sich der Wert eines Hershey-Anteils am 16.11.2026 auf 174,87 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 975,29 USD, was einer negativen Performance von 2,47 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Hershey eine Marktkapitalisierung von 34,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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