Hershey Aktie

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WKN: 851297 / ISIN: US4278661081

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Profitable Hershey-Anlage? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hershey von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Hershey-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hershey-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Hershey-Papier an diesem Tag bei 191,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,522 Hershey-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,60 USD, da sich der Wert eines Hershey-Papiers am 09.11.2026 auf 173,48 USD belief. Mit einer Performance von -9,40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Hershey-Wert an der Börse wurde auf 35,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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