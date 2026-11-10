S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hershey von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Hershey-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hershey-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Hershey-Papier an diesem Tag bei 191,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,522 Hershey-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,60 USD, da sich der Wert eines Hershey-Papiers am 09.11.2026 auf 173,48 USD belief. Mit einer Performance von -9,40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Hershey-Wert an der Börse wurde auf 35,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at