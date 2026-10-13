S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hershey von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hershey-Einstiegs gewesen.

Die Hershey-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hershey-Anteile bei 190,86 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Hershey-Aktie investierten, hätten nun 52,394 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 163,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 584,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,16 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Hershey einen Börsenwert von 32,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at