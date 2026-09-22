S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hershey von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Hershey-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Hershey-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 172,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Hershey-Aktie investiert hätte, hätte er nun 58,008 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hershey-Papiers auf 167,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 739,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,60 Prozent vermindert.

Hershey erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at