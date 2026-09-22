Hewlett Packard Enterprise Aktie

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WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

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Lohnende Hewlett Packard Enterprise-Investition? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hewlett Packard Enterprise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hewlett Packard Enterprise-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Hewlett Packard Enterprise-Papier an diesem Tag bei 17,02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58,754 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 628,08 USD, da sich der Wert einer Hewlett Packard Enterprise-Aktie am 21.09.2026 auf 61,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 262,81 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich zuletzt auf 80,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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