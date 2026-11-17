Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Hewlett Packard Enterprise-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,277 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 292,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 192,34 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Hewlett Packard Enterprise betrug jüngst 64,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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