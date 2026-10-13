S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.10.2025 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 40,323 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 70,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 835,89 USD wert. Mit einer Performance von +183,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Hewlett Packard Enterprise belief sich zuletzt auf 97,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at