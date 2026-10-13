Hewlett Packard Enterprise Aktie

Hewlett Packard Enterprise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hewlett Packard Enterprise-Anlage im Blick 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.10.2025 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 40,323 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 70,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 835,89 USD wert. Mit einer Performance von +183,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Hewlett Packard Enterprise belief sich zuletzt auf 97,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hewlett Packard Enterprise Co. 61,46 -1,92% Hewlett Packard Enterprise Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen