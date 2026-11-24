So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Hewlett Packard Enterprise-Aktie an diesem Tag bei 14,86 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 67,295 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 231,49 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Papiers am 23.11.2026 auf 48,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 223,15 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Hewlett Packard Enterprise eine Marktkapitalisierung von 54,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at