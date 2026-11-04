Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Performance im Blick
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hilton Worldwide-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hilton Worldwide-Anteile bei 52,97 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hilton Worldwide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 188,772 Hilton Worldwide-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68 680,97 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Papiers am 03.11.2026 auf 363,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 586,81 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Hilton Worldwide einen Börsenwert von 81,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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