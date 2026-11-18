Vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2023 wurden Hilton Worldwide-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 168,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Hilton Worldwide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,942 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 370,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 201,74 USD wert. Damit wäre die Investition 120,17 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich jüngst auf 83,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at