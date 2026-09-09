Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Lukrativer Hilton Worldwide-Einstieg?
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Hilton Worldwide-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Hilton Worldwide-Papier bei 53,30 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hilton Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 1,876 Hilton Worldwide-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 571,21 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Anteils am 08.09.2026 auf 304,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 471,21 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 70,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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