S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Hormel Foods-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Hormel Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,439 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 19,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 51,59 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Hormel Foods belief sich zuletzt auf 11,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at