S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hormel Foods-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hormel Foods-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,43 USD wert. Bei einem Hormel Foods-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 274,499 Hormel Foods-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hormel Foods-Aktie auf 21,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 835,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,64 Prozent verringert.

Hormel Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at