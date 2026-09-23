Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|Hormel Foods-Investition im Blick
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hormel Foods-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Hormel Foods-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 38,91 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 257,003 Anteilen. Die gehaltenen Hormel Foods-Aktien wären am 22.09.2026 5 224,88 USD wert, da der Schlussstand 20,33 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 47,75 Prozent.
Hormel Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hormel Foods Corp.
|
23.09.26
|S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hormel Foods-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hormel Foods von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.09.26
|S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Hormel Foods Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hormel Foods Corp.
|17,52
|0,14%