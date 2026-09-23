Hormel Foods Aktie

Hormel Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850875 / ISIN: US4404521001

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Hormel Foods-Investition im Blick 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hormel Foods-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Hormel Foods eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Hormel Foods-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 38,91 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 257,003 Anteilen. Die gehaltenen Hormel Foods-Aktien wären am 22.09.2026 5 224,88 USD wert, da der Schlussstand 20,33 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 47,75 Prozent.

Hormel Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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