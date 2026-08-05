Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|Profitabler Hormel Foods-Einstieg?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Hormel Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,52 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,968 Hormel Foods-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 556,68 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 556,68 USD, was einer negativen Performance von 44,33 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Hormel Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 13,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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