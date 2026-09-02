Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|Profitabler Hormel Foods-Einstieg?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hormel Foods von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Hormel Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hormel Foods-Papier investiert hätte, befänden sich nun 229,516 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (21,99 USD), wäre die Investition nun 5 047,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,53 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Hormel Foods betrug jüngst 12,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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