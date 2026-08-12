Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|Lukrative Hormel Foods-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hormel Foods von vor 10 Jahren angefallen
Das Hormel Foods-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,06 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Hormel Foods-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 269,833 Hormel Foods-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 556,93 USD, da sich der Wert eines Hormel Foods-Anteils am 11.08.2026 auf 24,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,43 Prozent abgenommen.
Am Markt war Hormel Foods jüngst 13,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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