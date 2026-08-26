Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|Investmentbeispiel
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hormel Foods von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Hormel Foods-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39,38 USD. Bei einem Hormel Foods-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,394 Hormel Foods-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 603,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,78 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,61 Prozent vermindert.
Alle Hormel Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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