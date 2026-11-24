Bei einem frühen Investment in Host Hotels Resorts-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Host Hotels Resorts-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Host Hotels Resorts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,921 Host Hotels Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 24,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,45 Prozent vermehrt.

Host Hotels Resorts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at