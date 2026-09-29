Host Hotels & Resorts Aktie
WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049
|Frühes Investment
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Host Hotels Resorts von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Host Hotels Resorts-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15,65 USD. Bei einem Host Hotels Resorts-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,898 Host Hotels Resorts-Aktien. Die gehaltenen Host Hotels Resorts-Aktien wären am 28.09.2026 1 447,92 USD wert, da der Schlussstand 22,66 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +44,79 Prozent.
Zuletzt verbuchte Host Hotels Resorts einen Börsenwert von 15,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Host Hotels & Resorts Inc.
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